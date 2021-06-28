BIST 1.373
DOLAR 8,69
EURO 10,37
ALTIN 497,66
HABER /  SAĞLIK

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (19-25 Haziran)

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (19-25 Haziran)

Türkiye'de 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıklandı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 54.30, Ankara'da 83.64, İzmir'de 27.40 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuyla alakalı yaptığı paylaşımlarda, "İnsidans haritamızın güncel şekli illerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Delta varyantı tehlikesi nedeniyle 6 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu
Delta varyantı tehlikesi nedeniyle 6 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Pandemide evde tıraş artınca berberlerde işler yarı yarıya düştü
Pandemide evde tıraş artınca berberlerde işler yarı yarıya düştü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'Katar' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'Katar' tepkisi
Enver Aysever'den İzmir Büyükşehir Belediyesine 50 bin lira tazminat davası
Enver Aysever'den İzmir Büyükşehir Belediyesine 50 bin lira tazminat davası
TMSF, Sürat Kargo'yu satışa çıkardı
TMSF, Sürat Kargo'yu satışa çıkardı
Devrim gibi yenilikle Memurlar için yeni dönem başlıyor
Devrim gibi yenilikle Memurlar için yeni dönem başlıyor
Azerbaycan Savunma Bakanı: Bizi savaş imtihanına TSK hazırladı
Azerbaycan Savunma Bakanı: Bizi savaş imtihanına TSK hazırladı
Güney Kıbrıs'tan itiraf: Türk SİHA'larına çözüm arıyoruz
Güney Kıbrıs'tan itiraf: Türk SİHA'larına çözüm arıyoruz
FETÖ soruşturmasında Kaynak Holding dosyası yeniden açıldı
FETÖ soruşturmasında Kaynak Holding dosyası yeniden açıldı
Yorumlar