İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (19-25 Haziran)

Türkiye'de 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıklandı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 54.30, Ankara'da 83.64, İzmir'de 27.40 oldu.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.
Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuyla alakalı yaptığı paylaşımlarda, "İnsidans haritamızın güncel şekli illerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.