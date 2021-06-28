İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (19-25 Haziran)

Türkiye'de 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıklandı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 54.30, Ankara'da 83.64, İzmir'de 27.40 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.