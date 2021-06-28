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İstanbul Havalimanı 3 günde 100 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Havalimanı 3 günde 100 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı

İSTANBUL Havalimanı, 25-26-27 Haziran tarihlerinde 100 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaparak pandemi döneminin en yoğun günlerini yaşadı.

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İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25-26-27 Haziran tarihlerinde günlük 100 bin üzeri yolcuya ev sahipliği yaparak pandemi döneminin en yoğun günlerini yaşadık. Aldığımız hijyen önlemleri sayesinde, seyahat planı yapan tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırız" ifadelerine yer verildi.

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