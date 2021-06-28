BIST 1.373
DOLAR 8,69
EURO 10,38
ALTIN 497,18
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener: O paraları ödemeyeceğiz

Meral Akşener: O paraları ödemeyeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek şirketlere "Paralarını ödemeyeceğiz" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söke söke alırlar" yanıtına bir tepki de Meral Akşener'den geldi.

Abone ol

Muğla'nın Milas ilçesinde esnaf ziyareti yapan İyi Parti Lideri Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanal İstanbul ile ilgili soruya yanıt veren Akşener, şu sözlerle yanıt verdi:

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu Kanal İstanbul’la ilgili olarak hem bizim, hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun ısrarla, o ihaleye girecek olan şirketlere dair söylediğimiz sözler üzerine; ‘sakın ola ki, bu sistemin içinde yer almayın paranızı ödemeyeceğiz’ diye söylediğimiz sözlere cevap verdi.

"Milleti tehdit etti 'söke söke alırlar'"
Sayın Erdoğan anlaşılıyor ki gelecek ilk seçimde iktidar olamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını anlamış. Sayın Erdoğan; milleti tehdit etti, ‘söke söke alırlar.’ Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin Cumhurbaşkanı mıdır, yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır, anlaşılamamıştır.

"Biz iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz"
Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Ben buradan kendi partim adına tekrar söyleyeyim, yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum. Bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin. Sayın Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor."

Kılıçdaroğlu 'paralarını ödemeyeceğiz' demişti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduğu takdirde Kanal İstanbul ihalesine girecek şirketlere yönelik "Paralarını ödemeyeceğiz" demişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Söke söke alırlar" yanıtında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
BioNTech'in koronavirüs aşısının yıllarca koruma sağlayabileceği belirtildi
BioNTech'in koronavirüs aşısının yıllarca koruma sağlayabileceği belirtildi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türkiye 28 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Türkiye 28 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (19-25 Haziran)
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (19-25 Haziran)
BMC satıldı yeni sahibi Tosyalı Holding kimin, patronu Fuat Tosyalı kimdir?
BMC satıldı yeni sahibi Tosyalı Holding kimin, patronu Fuat Tosyalı kimdir?
Pandemide evde tıraş artınca berberlerde işler yarı yarıya düştü
Pandemide evde tıraş artınca berberlerde işler yarı yarıya düştü
90 milyon liralık ucuz araba vurgunuyla çiftlik kurdular
90 milyon liralık ucuz araba vurgunuyla çiftlik kurdular
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'Katar' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'Katar' tepkisi
TMSF, Sürat Kargo'yu satışa çıkardı
TMSF, Sürat Kargo'yu satışa çıkardı
Pakistan'da TikTok için karar verildi!
Pakistan'da TikTok için karar verildi!
Yorumlar 21 yorum