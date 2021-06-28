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Emine Şenlikoğlu isyan etti: Sayın savcılarımız nerede?

Emine Şenlikoğlu isyan etti: Sayın savcılarımız nerede?

İslamî içerikli kitap ve romanları ile tanınan yazar Emine Şenlikoğlu son dönemde gerek sosyal medya gerekse bazı siteler aracılığıyla hem dinimize hem de Peygamber efendimize yönelik yapılan hakaret içerikli yayınlara isyan etti.

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İslam dini aleyhinde çalışmalar yapmak için özel sitelerin dahi kurulduğuna dikkat çeken yazar Emine Şenlikoğlu, bu konuda savcıların da neden harekete geçmediğini sorguladı. İşte Şenlikoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı o açıklama;

"İslâm aleyhinde özel siteler kuruluyor, sayfalar açılıyor. Hz. Muhammed (SAV)in ne yalancılığı kalıyor ne sahtekarlığı. Dinimize hakaret videolar da aldı başını gidiyor.

(Site ve hesaplarda maaşlı elemanlar. Bu maaşları kim neden veriyor?)

Bunca hakaretleri gören bir savcı da mı yok koca ülkede. Bize hakaret suç sayılmıyor, suç duyurusunda bulunuyoruz, nedense bize hakaret dava açılmaya uygun bulunmuyor. Bizi anladık, bir değerimiz yok bazı savcılar indinde.

Ya dinimiz, önderimiz?

"Atatürk"e hakaret eden iki üç yıl hapis cezası alırken, Hz. Muhammed ve dinimize hakaret edenler neden ceza almıyorlar?

Sayın savcılarımız neredeler?

Yoksa dinimize ve Hz.Muhammed'e hakaret suç değil mi bu ülkede? Sav.

Allah'ın ( ......) dilime alamayacağım sözlerle resmini çizdim diyen ahlaksızlardan, Muhammed usta bir yalancı p...dir diyen şerefsizlere kadar, dış güçlerin piyonları olarak durmadan çalışanlar, bize sinir krizi geçirtiyorlarken, bu satılmışların (Bir insan inançsızdır ama " İnançsızlık artsın." diye çalışmaz, o kişi dinsizdir ama satılmış veya ajan değildir, fakat inançsızlık artsın, diye çalışan deist ve ateistler ya casus, ya da satılıktır. Ya iç, ya diş güçlerin piyonudurlar.) hakaretleri savcılara hiç mi dokunmuyor?

Savcı olununca inançlar rafa mı kaldırılıyor? Bu ülke ahlaksızların cirit attığı bir ülke mi olsun, sayın savcılarımız neredeler?"

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