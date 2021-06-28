DEVA Partisi'nde görevden alınan başkanın yerine Erhan Erol atandı

Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda sular bir türlü durulmuyor, "görülen lüzum üzerine" şeklindeki açıklamayla, Genel Merkez tarafından görevden alınan Gürol Ayan'ın yerine Erhan Erol atandı. Eski Başkan Ayan'ın parti genel merkezine eleştiriler yöneltti biliniyordu.

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Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nin İstanbul teşkilatında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. 3 hafta önce, Genel Merkez tarafından "görülen lüzüm üzerine" şeklindeki açıklamayla görevden alınan DEVA Partisi İstanbul İl BaşkanıGürol Ayan'ın yerine Erhan Erol atandı.

Parti içinden tepki gelmişti

DEVA Partisi İstanbul Kurucu Heyet Üyesi Cengiz Sunar, partisindeki görevden almaya yaptığı açıklamayla tepki göstermişti. Sunar, "1,5 yıldır ancak yüzde 2- yüzde 3 oy oranına ulaşmış olan partimizin bu durumunun sorumlusu 10 aydır yalnız bırakılan il teşkilatı olamaz. Bu konuda öncelikle muhasebe yapması gereken herhangi bir siyasi kriz karşısında tavır alamayan, söz söyleyemeyen Genel Merkez olmalıdır. Yoksa Genel Merkez'i eleştirmek AK Parti'de olduğu gibi burada da mı yasak? 'Anketler sağlıklı değil, medya ambargosu var' diyerek kendimizi kandırmaya daha ne kadar devam edeceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.

Erhan Erol kimdir?

1965'te İstanbul'da doğan Erol, 1990'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladı. Kütahya ve Bingöl'de yönetici hekimlik görevinde bulunan Erol, 2019'da İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. 1993-1995 yıllarında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Projesi İl Koordinatörü olarak görev yapan Erol ayrıca 2004'e kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanı olarak çalıştı. Erhan Erol, 2004-2014 yılları arasında iki dönem Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Erol, evli ve iki çocuk babasıdır.