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Bursa'da komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Bursa'da komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü

BURSA'da Kenan Ateş (48), sokakta gürültü yaptıkları gerekçesiyle ailesinin üzerine su atan komşusu Canan K. (48) ile tartıştı. İki komşunun kavgasında Ateş, bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

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Bursa'dan son gelen haber korkunç...Merkez Osmangazi ilçesinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Canan K., karşı komşusu Kenan Ateş'in ailesine, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı.

Bunun üzerine Ateş, ile Canan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa çıkan Canan K., komşusu Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evine sığındı. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığılan Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Canan K.'yı gözaltına aldı. soruşturma sürdürülüyor.

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