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Elazığ'da 4.3 şiddetinde deprem! AFAD'dan son dakika açıklama

Elazığ'da 4.3 şiddetinde deprem! AFAD'dan son dakika açıklama

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Elazığ'da saat 6.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Merkezi Maden ilçesi olan depreme ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Çataklı, "An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.

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Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Elazığ'daki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

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