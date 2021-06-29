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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük aşılama ile ilgili yaptığı açıklamada "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi.

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Aşılama tüm Türkiye'de hızla sürerken Bakan Fahrettin Koca'dan da yeni bir açıklama geldi. Aşı yaptırmak istemeyenlere uyarıda bulunan Koca "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

'1 milyonuncu doz Gata'da yapıldı'

Bakan Koca, bugün yapılan aşılama çalışmalarında 1 milyonuncu dozun da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulandığını belirterek, "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. 'Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz'" açıklamasını yaptı. 

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