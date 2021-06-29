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Antalya'da galerici arkadaşını kalbine makas saplayıp öldürdü

Antalya'da galerici arkadaşını kalbine makas saplayıp öldürdü

ANTALYA’da Ömer D. (42), evde alkol alırken başlayan ve sokağa taşan tartışmada galerici arkadaşı Üzeyir Ürey'i, kalbine makas saplayarak öldürdü.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi, 6864 Sokak üzerinde meydana geldi. Galericilik yapan Üzeyir Ürey, arkadaşı Ömer D. ile evde alkol aldı. Ürey ile Ömer D. bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüşürken, Ömer D. yanında bulunan makası Üzeyir Ürey'in kalbine sapladı. Ürey, kanlar içerisinde yerde kalırken, Ömer D. olay yerinde yaya olarak kaçtı.

Üzeyir Ürey'in yerde yattığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üzeyir Ürey'e ilk müdahalesini ambulansta yaptı. Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ürey, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası da delil torbasına aldı. Ekipler, Ürey’in sokak üzerinde yer alan otomobili üzerinde de çalışma gerçekleştirdi. Olay yerinden yaya kaçan Ömer D. ise Toptancı Hali yakınlarında polis ekiplerince yakalandı. Kepez Polis Merkezi’nde ifadesi alınan Ömer D., ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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