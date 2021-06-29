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Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar denendi! Virüse karşı ne kadar etkili?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar denendi! Virüse karşı ne kadar etkili?

 İNGİLTERE'de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19 aşılamasında birinci ve ikinci dozlarda birbirinden farklı aşıların karıştırılarak kullanılmasının virüse karşı daha iyi koruma sağladığı belirtildi.

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 İNGİLTERE'de koronavirüs aşılarına ilişkin yeni bir araştırma yapıldı ve aşılamada birinci ve ikinci dozlarda birbirinden farklı aşıların karıştırılarak kullanılmasının virüse karşı daha iyi koruma sağladığı belirtildi.

AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech denendi

 Araştırmada 50 yaş ve üstü 850 gönüllüye 4 hafta arayla verilen farklı aşıların incelenmesi sonucu birinci ve ikinci dozlarda farklı aşıların kullanılmasının virüse karşı daha iyi koruma sağladığı belirtildi. AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının birlikte denendiği çalışmada tüm kombinasyonların iyi çalıştığı, aşıların bağışıklık sistemini harekete geçirdiği ve daha fazla antikor ürettiği ifade edildi.

Uzmanlar araştırmanın aşıların uygulanmasına yönelik esneklik sağlayabileceğini açıkladı. Oxford Üniversitesi'nden baş araştırmacı Prof. Matthew Snape, bulguların "insanlara aynı aşıyı iki kez yapma politikasını engellemeyeceğini" aktardı. Snape, yeni sonuçların Birleşik Krallık'ta yaygın olarak kullanılan 8 ila 12 hafta aralığından daha kısa olmasına rağmen karışık doz aşı programının da etkili olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Daha uzun aralığın daha iyi bir bağışıklık tepkisi ile sonuçlandığı biliniyor" dedi.

İngiltere'nin Baş Sağlık Danışmanı Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam ise, İngiltere'de uygulanmakta olan "aynı doz" aşılama programını değiştirmek için hiçbir neden olmadığını ancak gelecekte değerlendirilebileceğini ifade etti.

Van Tam, "Karıştırma dozları, bir takviye programı için bize daha fazla esneklik sağlarken aynı zamanda aşıların piyasaya sürülmesinde daha fazla ilerleme ve tedarik güçlüğü yaşayan ülkeleri destekleme yardımı sağlayabilir" dedi.

Uzmanlar destek dozunun erken olduğunu söylüyor
İngiltere'de yayınlanan başka bir çalışmaya göre ise, ikinci dozdan 6 ay sonra verilen 3'üncü doz AstraZeneca aşısının bağışıklık sistemini güçlendirdiği öne sürüldü. Ancak uzmanlar, insanların bu yıl kıştan önce destek dozuna ihtiyacı olup olmayacağını bilmek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Uzmanlar bağışıklığın zamanla ne kadar azalacağının henüz belli olmadığını, bunun için sonbaharda ilave aşıların uygulanmasının erken olduğunu ifade etti.

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