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İngiltere'de Delta mutasyonu kabusu! 117 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Delta mutasyonu kabusu! 117 kişi hayatını kaybetti

İNGİLTERE'de Covid-19'un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonu nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiği, bu kişilerden 50'sinin iki doz aşılı olduğu belirtildi.

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İngiltere Halk Sağlığı (PHE) Covid-19'un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonu nedeniyle toplam can kaybının 117'ye ulaştığını aktardı. Yetkililer, Delta mutasyonu nedeniyle hayatını kaybedenlerden 50'sinin iki doz aşılı olduğunu belirterek, son zamanlarda tespit edilen Covid-19 vakalarının büyük çoğunluğunda Delta mutasyonu tespit edildiğini aktardı.

Yetkililer, ölümlerin daha yüksek risk altındaki yaş gruplarında kaydedildiğini ve vaka sayısı göz önünde bulundurulduğunda can kayıplarının küçük bir oranda olduğunu açıkladı.

50 yaş ve üzerindeki kişiler

Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 50 yaşın altında 8 kişinin olduğunu ve bu kişilerden 2'sinin bir doz aşılandığı, diğerlerinin ise aşılanmadığını belirtti. Delta mutasyonu nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun 50 yaşın üzerinde olduğunu aktaran yetkililer, korona virüs ölümlerinin yaşlıları daha fazla etkilediğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta, PHE Birleşik Krallık'ta 111 bin 157 Delta mutasyonu görüldüğünü ifade etmişti. PHE, Delta mutasyonu tespit edilen kişilerden bin 320'sinin hastaneye kaldırılacak kadar ağır hasta olduğunu, bunlardan yüzde 14'ünün iki doz aşılandığını, yüzde 63'ünün ise aşılanmadığını belirtmişti.

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