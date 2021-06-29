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Litresi 100 TL'den satılıyor! Zonguldak'ta vatandaşlar sıraya girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Litresi 100 TL'den satılıyor! Zonguldak'ta vatandaşlar sıraya girdi

Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılan eşek sütünü almak için çevre illerden gelen vatandaşlar Zonguldak'ta sıraya giriyor. Genelde tedavi için kullanılan eşek sütüne korona virüs salgınında talepler azaldı.

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Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde faydalı olduğu iddia edilen eşek sütüne pandemi nedeniyle talepler azaldı. Genelde hastalık tedavilerinde kullanılan eşek sütü geçmişte çevre illerden talep olurken, günde ancak bir litre sağılabilen eşek sütünün litresi 100 TL’den satılıyor. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Esentepe köyünde ikamet eden Malik Ayyıldız ve Hüseyin Battal, çevre illerden gelen talepleri karşılıyor.

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