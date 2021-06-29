BIST 1.373
DOLAR 8,68
EURO 10,37
ALTIN 496,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kadıköy'de sabah saatlerinde yangın: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kadıköy'de sabah saatlerinde yangın: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

KADIKÖY'de sabah saatlerinde bir binada çıkan yangında, 20 yaşlarında bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek ve apartmanda kalanları çıkarmak için büyük mücadele verdi.

Abone ol

Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak içerisinde saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1'nci katında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangına, başta Kadıköy itfaiyesi olmak üzere çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlerle baş etmeye çalışırken, bir taraftan da üst katlarda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye uzun uğraşlar sonucu, yangını kontrol altına aldı.

Bu sırada merdivenle üst katlara ulaşan itfaiye, vatandaşların güvenliğinden emin oluncaya kadar bir süre bekledi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra vatandaşlar, apartmanın merdivenlerinden kontrollü bir şekilde indirildi.

Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan gençlerden Y.G.'nin (20) cesedine ulaşıldı. Dairede 8 gencin kaldığı ve yangından hemen sonra çıktıkları öğrenilirken, yangında hayatını kaybeden Y.G.'nin cenazesi ambulansa taşınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kafenin hemen üst kısmına dairelerden uzatılan alanda kalan gençlerin ise dışarı çıktıktan sonra yaşadıkları korku gözlerine yansıdı. 

Binadan çıkan  Mehmet Başaran, "İçerde uyuyorduk, bir abi bağırdı hemen dışarı koştuk" dedi. Binadan çıkan Abdullah Sarkman ise, "Aşağıdan zile bastılar, biz de balkona çıktık. İçeriyi duman sarmıştı, biz de aşağı inemedik" şeklinde konuştu.

Yangının başladığı dairenin hemen altındaki işyerinin sahibi, "Alt taraftaki dükkan benim. Üst taraftaki alana yatak atmışlar orada yatıyorlar. Orayı blok yapmışlar. Orada bekarlar kalıyor" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 bugün açıklanır mı?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 bugün açıklanır mı?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul son anda kurtulmuş! Turistler İstanbul yerine Portekiz'e gitti vaka patladı
İstanbul son anda kurtulmuş! Turistler İstanbul yerine Portekiz'e gitti vaka patladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dalaman'daki yangının başladığı kağıt fabrikası kapatıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dalaman'daki yangının başladığı kağıt fabrikası kapatıldı
Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar denendi! Virüse karşı ne kadar etkili?
Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar denendi! Virüse karşı ne kadar etkili?
9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu! Karar Resmi Gazete'de
9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu! Karar Resmi Gazete'de
Mehmet Aurelio Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı
Mehmet Aurelio Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 27 adrese eş zamanlı baskın düzenledi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 27 adrese eş zamanlı baskın düzenledi
Elazığ'da 4.3 şiddetinde deprem! AFAD'dan son dakika açıklama
Elazığ'da 4.3 şiddetinde deprem! AFAD'dan son dakika açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı
Yorumlar