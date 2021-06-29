Kurban Bayramı tatili 11 gün olacak iddiası! "Uzunca bir tatil bizi bekliyor"

1 Temmuz'dan itibaren Türkiye yeni normale geçiyor. Sonrasında ise gözler Kurban Bayramı tatilinde... Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı henüz netleşmedi ancak Hürriyet Kelebek yazarı Orkun Ün, Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olacağını iddia etti.

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Hürriyet Kelebek yazarı Orkun Ün, Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olacağını iddia etti. Ün, "Kurban Bayramı tatili bu sene 11 gün olacak. Henüz açıklanmadı ama plan şu şekilde... 15 Temmuz Perşembe’den 26 Temmuz Pazartesi’ye kadar uzunca bir tatil bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ün'ün yazısı şu şekilde:

Turizm sektörü çok çile çekti.

Öyle ya da böyle geride bırakıyoruz o zor günleri artık.

Güzel haberler sırasıyla gelecek bundan sonra.

İlk haberi ben vereyim;

Kurban Bayramı tatili bu sene 11 gün olacak.

Henüz açıklanmadı ama plan şu şekilde...

15 Temmuz zaten resmi tatil ve perşembe gününe geliyor.

Arada bir tek 16 Temmuz Cuma günü kalıyor.

19 Temmuz Pazartesi zaten arife, 20 Temmuz Salı ise Kurban Bayramı’nın birinci günü.

Herkes aynı anda trafiğe çıkmasın, trafik yoğunluğu azalsın ve kazaların da önüne geçilebilsin diye 15 Temmuz Perşembe’den 26 Temmuz Pazartesi’ye kadar uzunca bir tatil bizi bekliyor.