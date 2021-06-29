BIST 1.373
DOLAR 8,70
EURO 10,38
ALTIN 496,90
HABER /  GÜNCEL

Kurban Bayramı tatili 11 gün olacak iddiası! "Uzunca bir tatil bizi bekliyor"

Kurban Bayramı tatili 11 gün olacak iddiası! "Uzunca bir tatil bizi bekliyor"

1 Temmuz'dan itibaren Türkiye yeni normale geçiyor. Sonrasında ise gözler Kurban Bayramı tatilinde... Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı henüz netleşmedi ancak Hürriyet Kelebek yazarı Orkun Ün, Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olacağını iddia etti.

Abone ol

Hürriyet Kelebek yazarı Orkun Ün, Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olacağını iddia etti. Ün, "Kurban Bayramı tatili bu sene 11 gün olacak. Henüz açıklanmadı ama plan şu şekilde...  15 Temmuz Perşembe’den 26 Temmuz Pazartesi’ye kadar uzunca bir tatil bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ün'ün yazısı şu şekilde:

Turizm sektörü çok çile çekti.

Öyle ya da böyle geride bırakıyoruz o zor günleri artık.

Güzel haberler sırasıyla gelecek bundan sonra.

İlk haberi ben vereyim;

Kurban Bayramı tatili bu sene 11 gün olacak.

Henüz açıklanmadı ama plan şu şekilde...

15 Temmuz zaten resmi tatil ve perşembe gününe geliyor.

Arada bir tek 16 Temmuz Cuma günü kalıyor.

19 Temmuz Pazartesi zaten arife, 20 Temmuz Salı ise Kurban Bayramı’nın birinci günü.

Herkes aynı anda trafiğe çıkmasın, trafik yoğunluğu azalsın ve kazaların da önüne geçilebilsin diye 15 Temmuz Perşembe’den 26 Temmuz Pazartesi’ye kadar uzunca bir tatil bizi bekliyor.

 

 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 1 Temmuz'da hangi kısıtlamalar kaldırılacak?
Foto Galeri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 1 Temmuz'da hangi kısıtlamalar kaldırılacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Litresi 100 TL'den satılıyor! Zonguldak'ta vatandaşlar sıraya girdi
Litresi 100 TL'den satılıyor! Zonguldak'ta vatandaşlar sıraya girdi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kadıköy'de sabah saatlerinde yangın: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kadıköy'de sabah saatlerinde yangın: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul son anda kurtulmuş! Turistler İstanbul yerine Portekiz'e gitti vaka patladı
İstanbul son anda kurtulmuş! Turistler İstanbul yerine Portekiz'e gitti vaka patladı
Antalya'da galerici arkadaşını kalbine makas saplayıp öldürdü
Antalya'da galerici arkadaşını kalbine makas saplayıp öldürdü
Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar denendi! Virüse karşı ne kadar etkili?
Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar denendi! Virüse karşı ne kadar etkili?
İngiltere'de Delta mutasyonu kabusu! 117 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Delta mutasyonu kabusu! 117 kişi hayatını kaybetti
9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu! Karar Resmi Gazete'de
9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu! Karar Resmi Gazete'de
Mehmet Aurelio Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı
Mehmet Aurelio Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 27 adrese eş zamanlı baskın düzenledi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 27 adrese eş zamanlı baskın düzenledi
Yorumlar