Adım adım normalleşme! Koronavirüs yasakları 1 Temmuz'da bitiyor işte tüm detaylar
TÜRKİYE'de 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı başlıyor. Bu süreçle birlikte pek çok alandaki salgın sınırlamaları sona eriyor.
Aşılamanın hızla sürmesi ve vaka sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme sürecine adım adım geçiliyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yeni bir genelge ile yayınladı ve 1 Temmuz'a dair merak edilenleri sıraladı.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERECEK
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00`ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sona erecek.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI
Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla bağlantılı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da sona erecek.
TÜM İŞ YERLERİ FAALİYET GÖSTEREBİLECEK
Tüm iş yerleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra "Sağlık bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ndeki tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek.