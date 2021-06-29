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Şanlıurfa'da sokakta yürürken hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da sokakta yürürken hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı

ŞANLIURFA´da, yürüyerek evine giden Hasan Aslan (44). tabancayla ateş açılarak öldürüldü.

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Olay, gece geç saatlerde Tılfındır Mahallesi'nde meydana geldi.  Sokakta yürüyerek evine giden Hasan Aslan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Aslan’a rasgele ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aslan, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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