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HABER /  POLİTİKA

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bölgesel konularda ikili görüşmeler için Türkiye'ye geliyor.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Antalya’da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.

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