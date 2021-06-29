Van'da röntgen filminde ortaya çıktı! 25 adet ele geçirildi

VAN'da MİT ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu baskınlarında İran uyruklu S.Y.'nin röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

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Van'da Milli İstihbarat Teşkitalı ile polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin insanı hayrete düşürecek yöntem uyguladığı ortaya çıktı. İran uyruklu S.Y.'nin üzerinde yapılan aramada, 23 gr metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli davranışlarda bulunan S.Y., iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Burada çekilen röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde paketlenmiş halde 351 gr gelen metamfetamin olduğu tespit edildi.



Hayatını riske atarak kuryelik yaptığı saptanan S.Y., midesindeki kapsül halindeki uyuşturucunun doğal çıkması için gözlem altına alındı. Öte yandan İpekyolu İlçesinde takip sonucu bir araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada, 101 paket halinde 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili L.E. ve M.E. gözaltına alındı. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.