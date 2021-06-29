BIST 1.365
DOLAR 8,73
EURO 10,41
ALTIN 497,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van'da röntgen filminde ortaya çıktı! 25 adet ele geçirildi

Van'da röntgen filminde ortaya çıktı! 25 adet ele geçirildi

VAN'da MİT ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu baskınlarında İran uyruklu S.Y.'nin röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Abone ol

Van'da Milli İstihbarat Teşkitalı ile polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin insanı hayrete düşürecek yöntem uyguladığı ortaya çıktı. İran uyruklu S.Y.'nin üzerinde yapılan aramada, 23 gr metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli davranışlarda bulunan S.Y., iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Burada çekilen röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde paketlenmiş halde 351 gr gelen metamfetamin olduğu tespit edildi.

Hayatını riske atarak kuryelik yaptığı saptanan S.Y., midesindeki kapsül halindeki uyuşturucunun doğal çıkması için gözlem altına alındı. Öte yandan İpekyolu İlçesinde takip sonucu bir araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada, 101 paket halinde 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili L.E. ve M.E. gözaltına alındı. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

van
ÖNCEKİ HABERLER
Muhsin Yazıcıoğlu ismi ByLock yazışmalarında aranacak
Muhsin Yazıcıoğlu ismi ByLock yazışmalarında aranacak
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Vali duyurdu! Balıkesir'de nüfusun yüzde 30'u Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırdı
Vali duyurdu! Balıkesir'de nüfusun yüzde 30'u Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırdı
ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e İran güvencesi: Asla izin vermeyeceğim
ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e İran güvencesi: Asla izin vermeyeceğim
Ece Çeşmioğlu anne ve babası kimdir Ece Çeşmioğlu dizileri listesi
Ece Çeşmioğlu anne ve babası kimdir Ece Çeşmioğlu dizileri listesi
21 yıllık eşinden 3 çocuğu oldu! Ama çocukların babası başkası çıktı
21 yıllık eşinden 3 çocuğu oldu! Ama çocukların babası başkası çıktı
Bakan Vedat Bilgin: SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti
Bakan Vedat Bilgin: SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti
Ece Çeşmioğlu nereli kaç yaşında Taner Ölmez eşi kimdir?
Ece Çeşmioğlu nereli kaç yaşında Taner Ölmez eşi kimdir?
Tiktok fenomeni Destina Masal Güler öldürüldü! Detaylar ortaya çıktı: Eve götürüp...
Tiktok fenomeni Destina Masal Güler öldürüldü! Detaylar ortaya çıktı: Eve götürüp...
Deprem profesörü tarihleri açıkladı! İşte risklerin olduğu aylar
Deprem profesörü tarihleri açıkladı! İşte risklerin olduğu aylar
Yorumlar