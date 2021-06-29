FETÖ'nün kadın yapılanması para için bebek arabalarını kullanmış

FETÖ'nün kadın yapılanmasının sorgulandığı davada kadınların para ticareti için mağaza kabinlerini, bebek arabalarını nasıl kullandıkları ortaya çıktı.

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Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanıklar ve avukatlar maskeli şekilde salona alınırken, bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Türkmenistan uyruklu tutuklu sanık A.J. 2014'te Türkiye'ye eğitim için geldiğini, üniversiteye kayıt işlemleri sırasında örgütle tanıştığını söyledi.

İlk olarak örgütün yurdunda, ardından örgüte ait birçok evde kaldığını aktaran A.J. "Maddi durumum kötü olduğu için bu eve yerleştim. Burada bazı öğrencilere ücretli İngilizce dersi veriyordum. Aynı zamanda "Esra" kod adlı birisi bana para veriyor, ben de bu parayı örgüt evlerine dağıtıyordum. Bu paraları onun dediği yerlere götürüyordum. Türkiye'de ismimin söylenmesinde yaşanan zorluktan dolayı da 'Hilal' ismini kullanıyordum." dedi.

Üç kere yanlış şifre girildiğinde verileri silen telefon verilmiş

Üniversite birinci sınıftayken 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu dile getiren A.J. savunmasına şöyle devam etti:

"Bana bir cep telefonu ve bir SIM kart verildi. Bu cep telefonundan sadece internet üzerinden görüşme yapabiliyorduk. Olası bir sıkıntı durumunda telefona 3 kere yanlış şifre girdiğimde tüm verilerin silineceğini söylediler. Bu telefonda sadece internet üzerinden görüşme yapabildiğim programlar vardı. Bana verilen bu telefonu ve SIM kartı bir süre kullandıktan sonra 'Esra' kod adlı kişiye bebek arabasının içinde teslim ettim."

Mağaza kabinlerinde bebek arabalarında para alışverişi

15 Temmuz'dan sonra para alışverişini mağaza kabinlerinde yapmışlar

15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün içinde bir süre daha kaldığını kaydeden A.J. örgütün kendilerine para verdiğini kaydederek, "Biz paraları mağazalarda, soyunma kabinlerinde alıyorduk. Dışarı çıktığımızda kesinlikle birbirimizi tanımıyor gibi davranıyorduk. Ben bu paraların nereden geldiğini hiçbir zaman sormadım. Öğrencilerden başka kimseye para vermedim. Zaman zaman da bebek arabalarıyla para alışverişi yapıyorduk." diye konuştu.

Yine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu sanık C.B. ise örgütle 2015'te üniversiteye başladığında, Denizli'de gittiği dershanedeki fizik öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığını kaydetti.

Örgüt evlerinde kaldığı sırada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulduğunu söyleyen C.B. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısını kestiğini iddia etti.

Üniversitede üçüncü sınıfa başladığında ise tekrar B.E.Ş. adlı bir kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini dile getiren C.B. şunları söyledi:

"B.E.Ş. bana bir ev ayarlayacağını söyledi. Bir aparta geçtikten sonra bize sürekli erzak yardımı getiriyordu. Burada 3 ay kaldıktan sonra bu kişinin tutuklandığını duyduk ve evdeki herkes farklı evlere çıktı. Ben de bir arkadaşımla bir aparta çıktım. Burayı şahsi tuttum. Bu evde de bir süre sonra erzak yardımı gelmeye başladı. Erzak yardımını yapan S.A. ise bunları FETÖ adına yaptığını söylüyordu. Bu kişi ise 'Esra' kod adını kullanıyordu. Daha sonra bu kişinin de FETÖ'den aranması olduğunu öğrenince evden ayrıldım. Sonra irtibat kurmadım."

C.B. mahkeme başkanının "Darbe girişiminden sonra niye devam ettin?" sorusuna ise "Ben bazı öğrencilere özel ders veriyordum. Tamamen iyi niyetimle bu kişilere ders anlatmak için gittim. Bu yapı içinde hiçbir görevim olmadı." yanıtını verdi.

C.B. özel ders vermek için gittiği evlerden bazı çocukların anne ya da babalarının FETÖ kapsamında cezaevinde olduğunu öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıkların beyanlarının ne derece faydalı olduğunun Emniyet Müdürlüğünden sorulmasını talep etti.

Duruşmada diğer 11 sanık da benzer ifadelerle suçlamaları reddetti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Eylül'de Uşak merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 kadın gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanmışt