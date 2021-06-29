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Sergen Yalçın yıldız ismi istedi! Yönetime açıkça söyledi: Bize sınıf atlatır

Sergen Yalçın yıldız ismi istedi! Yönetime açıkça söyledi: Bize sınıf atlatır

Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik heyet ile ile Asbaşkan Emre Kocadağ ikili masaya oturup Sergen Yalçın'ın transfer raporunu değerlendirdi. Yalçın'ın 'bize sınıf atlatır diyerek yıldız oyuncuda ısrarcı olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş transferde henüz adım atmazken, teknik ekip ile Asbaşkan Emre Kocadağ dün yaptıkları görüşmede her detayı masaya yatırdı.

Transferde nokta atışı yapmak isteyen ve sezonu geç açacak olması nedeniyle en rahat takım durumundaki Beşiktaş'ın ilk önce golcü transferini bitirmesi bekleniyor. İşte Siyah-beyazlıların planı:

Leicester City'nin tutumu sonrasında B planı devreye sokularak alternatif isimlerle de temaslara başlanması kararlaştırıldı. Orta sahaya hücuma dönük bir transfer yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip son olarak Çin'de Jiangsu forması giyen ve bonservisi elinde olan Alex Teixeira ilk sıraya yazdı…

Sergen Yalçın'ın bu oyuncunun adını verdiği ve "Bize sınıf atlatır" dediği öğrenildi.

"Sağ bekte kimsem yok"
Valentin Rosier'in ayrılığı sonrasında sağ bekte de soru işareti var. Fransız oyuncuyu geri isteyen Sergen Yalçın, elinde sağ bekte kullanacağı hiç oyuncu olmadığını ve bu bölgeye de acil takviye beklediğini vurguladı.

Geçen sezon takımın en önemli dinamiklerinden Josef'in yanına partner aranıyor. Teknik ekip istediği verimi alamadığı Adem Ljajic'in satılmasına olumlu bakarken pas özelliği üst seviyede olan bir orta saha oyuncusunun alınmasını da bekliyor.

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