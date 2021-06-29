S&P, Türkiye'yle ilgili büyüme rakamlarını yükseltti! Enflasyon, faiz ve işsizlik...

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti. Fitch ise fichliğini yapmış ve 16 Haziran'da Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,7’den yüzde 6,3’e indirmişti.

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S&P, Türkiye ile ilgili faiz, enflasyon, işsizlik ve kur tahminlerini açıkladı. Gelişmekte olan ülkeler için makroekonomik tahminlerini güncelleyen S&P Global, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,1 olarak belirledi. Gelişen piyasalar için 2021 ortalama büyüme tahminini yüzde 3,7’den yüzde 4,1’e revize eden kurum, bu yukarı yönlü revizyonun beklenenden iyi gelen ilk çeyrek büyüme verilerinden kaynaklandığını söyledi.

S&P, temel senaryodaki riskler dahilinde ABD ve geri kalan ekonomiler arasındaki ayrışmadan dolayı Türkiye’nin sıkılaşan finansal koşullara karşı kırılgan olabileceğini söyledi.

İşsizlik tahminleri...

Türkiye’nin 2022 yılında yüzde 3,3 ve 2023 yılında yüzde 3,1 büyümesini bekleyen kurum, 2020 yılında yüzde 13,2 olan işsizliğin ise 2023 yılında yüzde 11,2’ye inmesini bekliyor.

2021 yılında Dolar/TL ’nin ortalama 8,2 olacağını öngören S&P, 2022 yılında ortalama kurun 8,7; 2023 yılında 9,1 ve 2024 yılında 9,5 olacağını tahmin ediyor.

S&P, Türkiye’de enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 15,3 olmasını beklerken kademeli bir düşüş ile 2023 yılında yüzde 9,6’ya gerileyeceğini düşündüklerini söyledi. Faizlerin de kademeli bir şekilde yüzde 9,8’e ineceğini belirten S&P, 2021 yıl sonu için Türkiye’de faizin yüzde 16 olmasını bekliyor.

Fitch 16 Haziran'da büyüme beklentisini düşürdü

Fitch Ratings, 16 Haziran'da yayımladığı küresel görünüm raporunda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,7’den yüzde 6,3’e indirmişti.

Türkiye ekonomisinin iç talep ve iyileşen net ticaret dengesiyle beklentileri aşmaya devam ettiğini belirten Fitch, 2020’nin dördüncü çeyreğindeki ivmenin sürdüğüne dikkat çekmişti.

“2021’in kalanı için sarkma riski yüksek olsa da Mart ayında açıkladığımız yüzde 6,7 büyüme tahmini yüzde 6,3 olarak güncelliyoruz” diyen kurum, kredideki yavaşlamayla birlikte zayıflayan tüketimin 2021’in ikinci yarısında turizmde yaşanacak toparlanmayla dengeleneceğini vurgulamıştı.

2022 yılında Türkiye’deki büyümenin yavaşlayarak yüzde 3,7’ye inmesini bekleyen Fitch Ratings, 2023 yılındaki seçimlerden önce para politikasının yeniden gevşeyeceğini ve büyümenin yüzde 4,5 olarak gerçekleşeceğini düşünüyor.