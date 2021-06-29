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Bakan Murat Kurum açıkladı Türkiye'de tehlikede! Su savaşları çıkacak

Bakan Murat Kurum açıkladı Türkiye'de tehlikede! Su savaşları çıkacak

Bakan Murat Kurum iklim değişikliği hakkında konuşarak her geçen yıl sıcaklıkların daha da artacağını açıkladı. Su savaşları dünyayı etkisi altına alacak.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelecek yıllarda su savaşlarının yaşanacağını söyledi. Kurum Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek adımlar atmakta olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke haline gelerek, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele edebileceğini belirtti.

Sulama projelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını söyleyen Kurum, "Biliyoruz ki iklim değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. Ülkemizi de etkiliyor, etkilemeye devam edecek. Biz iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirerek, kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. Tarım alanında, turizm, sanayi, savunma sanayi alanında amacımız, hedefimiz bu" dedi.

Bakan Kurum, "2030'larda, 2050'lerde artık su savaşları çıkacak. Baktığımızda 2020, 2021en sıcak yıllar oldu. Bu sıcaklık artarak devam edecek. Yatayda şehirlerimizin nefes alacağı alanlar oluşturuyoruz. Bunun için de sulama projelerinin yapılması, yeşil alanlarımızın, korunan alanlarımızın arttırılması gibi birçok eylemimiz var" ifadelerini kullandı.

Sulama projesi yatırımlarını anlatan Kurum, "Yaklaşık 2-3 milyar tutarında projeler hazırlandı ve etaplar halinde ihale ediyoruz. Konya'da da 7 projenin ihalesini gerçekleştirdik. Gerek bitme aşamasındaki sulama kanalları, gerek yeni yapılacaklar, gerek gölet projeleri olsun, bu süreci takip ediyoruz" dedi.

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