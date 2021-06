LGS sonuçları MEB nereden bakılır 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?

Lise giriş sınavı olan LGS sonuçlarının açıklanıyor MEB tarihi verdi. LGS sınav sonuçlarının yarın yani 30 Haziran'da açıklanması bekleniyor. LGS sınav sonuçları MEB http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak. LGS 2021 tercih dönemi hakkında ise henüz bir açıklama yok.

Binlerce öğrencinin beklediği LGS sınav sonuçları yarın açıklanıyor, gözler MEB sınav sonuç sayfasında. Hayalindeki liseye girmek için LGS sınavında ter döken öğreniciler sınav sonuçlarına MEB adresinden ulaşabilecek.

8. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçları yarın erişime açılacak. 30 Haziran salı günü açıklanacak olan LGS sınav sonuçları http://sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

2021 LGS tercihleri ne zaman: 2021 LGS sonuçlarının ardından gözler LGS tercihlerine çevriliyor. Daha önceki yıllarda tercih dönemi sonuçların açıklanmasını takip eden hafta içinde başlıyordu. 2021 LGS tercih dönemi tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kontenjan sayısı açıklanmıştı: LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

LGS'de kaç soru soruldu: Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruluyor ve 75 dakika yanıtlama süresi veriliyor. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruluyor ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri oluyor.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.