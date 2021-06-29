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İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alınan fizyoterapist Edirne'de tutuklandı.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fizyoterapist A.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli A.A, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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