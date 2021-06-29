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Merkez Bankası, yatırımcılarla yapacağı toplantıyı erteledi

Merkez Bankası, yatırımcılarla yapacağı toplantıyı erteledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Çarşamba günü yapılması öngörülen yatırımcı toplantısını Cuma gününe erteledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) daha önce takvimde 30 Haziran Çarşamba günü olarak yer alan yatırımcı toplantısının tarihini 2 Temmuz Cuma olarak değiştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son yatırımcı toplantısında piyasadaki erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığını ve 3. çeyreğin sonu itibariyle Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başlayacağını ifade etmişti.

Toplantı öncesinde TRT'de katıldığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı ile görüştüğünü belirtmiş ve faizleri düşmesi gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşürülmesi gerektiği konusunda görüşünü yinelerken, “Hatta bugün de Merkez Bankası başkanımızla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Onun için de Temmuz-Ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın” demişti.

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