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İletişim Başkanı Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli

İletişim Başkanı Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli

"İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı"nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terör örneğidir. Haberciliğin tek amacı hakikat olmalıdır. Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir" dedi.

Altun, "İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan Katarlı öğrencilere sınavsız giriş hakkı haberi yalan haberciliğe örnek olarak gösterilebilir. Bu yalanın parçası muhalefet mensupları hakikat ortaya çıkmasına rağmen özür dilemediler, başlarını kuma gömdüler" ifadesini kullandı.

Altun, "İnternet medyasıyla ilgili yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.

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