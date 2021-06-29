İnternet medyasına basın kartı verilecek mi? İnternet Medyası çalıştayı yapılıyor

Zoom üzerinden yapılan İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı’nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Prf. Dr. Fahrettin Altun yaptı. Türkiye'deki internet sitelerinin yöneticileri çalıştaya katılıyor.

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İletişim Başkanlığı İnternet Medyası'nın sınırlarını ve haklarını düzenleyecek bir çalıştay düzenledi. Zoom üzerinden yapılan İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı’nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Prf. Dr. Fahrettin Altun yaptı. Çalıştaya katılan internet haber sitelerinin yöneticileri ve sahipleri görüşlerini ve sorunları dile getiriyor.



ÇALIŞTAYI BU LİNKE TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ

Çalıştayın açılışında Fahrettin Altun şunları söyledi:

-"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, her alanda olduğu gibi, iletişim altyapısına da büyük yatırımlar yapıldı. Bu sayede, dijitalleşme ülkemizde de hız ve yaygınlık kazandı."

-"İnternet gazeteciliğinin mesleki standartlarını ortaya koyma, bu alanı rasyonel ve şeffaf bir şekilde düzenleme noktasında İletişim Başkanlığı olarak sektörle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

-"İster konvansiyonel mecralarda, ister dijital mecralarda yapılsın, haberciliğin tek amacı “hakikat” olmalıdır. Gazeteciler her mecrada “hakikatin temsilcisi” olduklarının bilinci ve hassasiyetiyle mesleklerini icra etmelidir."

-"Sistematik yalanlarla, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışanlar, elbette işledikleri cürümler dolayısıyla hukuki olarak bedelini ödeyeceklerdir."

-"Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terör örneğidir. Haberciliğin tek amacı hakikat olmalıdır. Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir"

-"İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan Katarlı öğrencilere sınavsız giriş hakkı haberi yalan haberciliğe örnek olarak gösterilebilir. Bu yalanın parçası muhalefet mensupları hakikat ortaya çıkmasına rağmen özür dilemediler, başlarını kuma gömdüler

-"İnternet gazeteciliğinin mesleki standartlarının belirlenmesi, uygun çalışma ortamının sağlanması ve çalışanların haklarının korunmasına yönelik çerçevenin çizilmesi son derece önemlidir."

--Basın kartı için mecliste bir çalışma yürüsün istiyoruz. Uluslararası alanda hem internet medyasının alanlarını genişleten hem de dezenformasyonu sınırlayan bir çalışma yaptık, bunu sunacağız. Kısa zamanda meclisimizde bir çerçeve ortaya çıkacaktır.