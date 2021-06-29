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Ali Demirel kimdir kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?

Ali Demirel kimdir kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?

Olacak O Kadar programı ile tanınan başarılı oyuncu Ali Demirel 77 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Ali Demirel'in hayatı merak edildi. İleri derecede zatürre teşhisi konulan oyuncu aynı zamanda şeker hastasıydı. Peki Ali Demirel evli mi, eşi ve çocukları var mı? Ali Demirel'in oynadığı diziler ve oyunlar

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Olacak O Kadar programının sevilen oyuncularından biri olan Ali Demirel'den kötü haber geldi, başarılı oyuncu 77 yaşında öldü. Ölümünün ardından hayatı merak edilen oyuncunun ölüm nedeni ileri derecede zatürre ve şeker hastalığı olarak açıkladı. Birçok tiyatro oyununda da bulunan Ali Demirel Marmaris'te yalnız yaşıyordu. Peki Ali Demirel'in eşi ya da çocukları var mı?

Ali Demirel neden öldü: Ali Demirel (d.13 Mart 1944, İstanbul) Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.

1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.

Daha sonra tv’de yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanındı.

Hastalığı neydi: Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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