Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında nerede yaşıyor?

ATV ekranlarında her sabah canlı yayınlanan Tatlı Sert programını sunan araştırmacı, gazeteci ve program sunucusu Müge Anlı, özel hayatını gizli ve kameralardan uzak yaşıyor. Müge Anlı'nın kızı Lidya ve iki kez evlenip boşandığı eşi Burhan Akdağ ise en çok merak edilen konulardan.

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Hafta içi her gün ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konular Türkiye'nin gündemi olmayı başarıyor. Yıllardır ekranlarda kayıpları bulan, cinayetleri çözen ve suçluları yargıya teslim eden Müge Anlı'nın özel hayatı ise seyircinin en çok merak ettiği konulardan biri.

İşi ve başarısı ile gündemden düşmeyen Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı Lidya ve iki kez evlenip olaylı bir şekilde boşandığı eşi Burhan Akdağ ise en çok araştırılanlardan bir kaçı.

Peki mesleğe magazin muhabirliğinden başlayan 47 yaşındaki Müge Anlı'nın kızı Lidya, 'Başka bir adamdan hamile' diyerek iftira atan eski eşi Gürhan Akdağ kimdir, ilişkileri nasıl başladı?

Müge Anlı'nın ilk evliliği: Magazin muhabirliği yapan Müge Anlı ilk eşi Gürhan Akdağ ile Kanal 6'da tanışıyor. Gürhan Akdağ o zamanlar kanalda magazin müdürlüğü yapıyor.

Müge Anlı ile yasak aşk yaşamaya başlayan Gürhan Akdağ, ilişkisini rahat sürdürebilmek için eşinden boşanıyor. Bir çocuk sahibi olan Akdağ, boşanmanın ardından Müge Anlı ile 1993 yılında nikah masasına oturuyor.

Kızları Lidya dünyaya geliyor: Çiftin mutlu giden evliliği ilk meyvesini veriyor ve kızı Lidya Müge Akdağ 2002 yılında dünyaya geliyor. Doğduğu günden bu yana Müge Anlı'nın en hassas noktası olan kızı Lidya'yı kameralardan uzak tuttuğu için kızı hakkında pek bir bilgi yok.

Lidya Müge Akdağ'ın şu anda 19 yaşında olduğu üniversiteye hazırlandığı biliniyor. Çevresi tarafından annesine benzetilen Lidya'nın 1.62 boyunda ve 49 kilo olduğu ise hakkında bilinenlerden bir kaçı.

Neden boşandılar: Kızı Lidya'nın doğumundan sonra Müge Anlı kariyerinde yükselmeye, eşi Akdağ ise düşüşe geçiyor. Bu durum çift arasında giderek büyüyen bir sorun haline geliyor ve boşanmaya karar veriyorlar.

Müge Anlı boşanmak istediğini dile getirince Akdağ gurur yaparak tartışmanın hemen ertesi günü boşanma davası açıyor ve çift hızlı bir şekilde boşanıyor.

Boşandıktan sonra kızları Lidya nedeniyle sık sık bir araya gelen Müge Anlı ve Gürhan Akdağ yeniden evlenmeye karar veriyorlar ve çift 2. kez nikah masasına oturuyor.

Şiddet gördüm iddiası: İkinci kez evlenen çiftin ilişkileri ilk yıllar güzel geçse de yeniden tartışmalar alevleniyor ve yeniden boşanıyorlar. Bu kez boşanmaya karar veren ve dava açan taraf Müge Anlı oluyor. Anlı, eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek dava açıyor.

Mahkeme yapılan suçlamaları göz önüne alarak Lidya Müge Akdağ'ın velayetini annesi Müge Anlı'ya veriyor. Ünlü sunucu kızı Lidya'nın, babası ile görüşmesine uzun yıllar izin vermiyor.

Uzun yıllar kızını göremeyen baba Burhan Akdağ ise Koynumdaki Yılan adında bir kitap yazarak kızına duyduğu özlemi anlatıyor.

Başka adamdan hamile iddiası: Koronavirüs tedbirlerinden dolayı ATV'deki programına bir süre ara veren Müge Anlı hakkında eski eşi Gürhan Akdağ'ın ortaya attığı iddia yenilir yutulur cinsten değildi.

Akdağ, Müge Anlı'nın programa ara verme sebebinin evli bir adamdan hamile olması olduğunu öne süürüyor. Bu iddia karşısında çılgına dönen Müge Anlı eski eşiyle tekrar mahkemelik oluyor.