Müge Anlı ATV canlıda izletti Büşra Büyükşen'in büyük bir sırrı ne Melek bulundu

KONYA'da 3 yıl önce işlenen Metin - Necla Büyükşen cinayetine ilişkin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler var. Doktor Osman Büyükşen'in bir fotoğrafı gündem olurken, canlı yayında jandarma Emre Atmaca'ya gösterdiği kare ise onu ağlattı. Büşra ve evin gelini Betül arasında 'ilişki' gerilimi zirveye çıkarken, Müge Anlı bomba bir video izletti. Bu videodaki ifşaya göre 'Büşra'nın çok büyük bir sırrı var. Betül de bunu biliyor'. ATV canlı yayınında cinayet gecesinin karakol görüntüleri de ilk kez verildi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Büşra Büyükşen'in son anlattıkları ve cinayete ilişkin son bilgiler: