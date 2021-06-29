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Sakarya Kaynarca'da devasa boyuta ulaşan dana 30 bin TL’den satışa çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya Kaynarca'da devasa boyuta ulaşan dana 30 bin TL’den satışa çıkarıldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 2 yıl boyunca özel olarak beslenen ve 1 ton 300 kilo ağırlığına ulaşan kurbanlık, 30 bin TL’den satışa çıkarıldı.

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Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesinde ikamet eden 25 yaşındaki Samet Memiş, evlerinin yanında bulunan açık besi ahırında yaklaşık 2 yıldır yetiştirdiği ‘Simental’ cinsi kurbanlık hayvanını satışa çıkardı.

1 ton 300 kiloya ulaşan ve 30 bin TL’den satışa çıkartılan dana, müşterisini bekliyor.

1 ton 300 kiloya ulaşan hayvanı 30 bin TL’ye satışa sunduklarını aktaran Samet Memiş, “Bundan 24 ay önce ‘Simental’ cinsi buzağımız olmuştu ve bizde kendi imkanlarımızla kendi ahırımızda bakarak, büyüttük. Bizde bu büyüklükte bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Şu anda devasa bir kiloya yaklaştı. Canlı hayvan tartma kantarımızda tarttığımız zaman 1 ton 300 kilo civarında. Hayvanımız biraz aksi olduğu için dışarıda gezdiremiyoruz, böyle kapalı alanda bakıyoruz. 30 bin TL istiyoruz hayvanımıza, şimdiden alıcısına hayırlı olsun” dedi.

Özenle besledikleri hayvana müşteri beklediklerini ifade eden Memiş, “Danamıza bakmaya gelen arkadaşlar oldu, anlaşamadık. Biz bunu özenle büyüttük, baktık. Bunu kurbana yetiştirdiğimiz için müşterilerimizi bekliyoruz. Özenle yetiştirdiğimiz bir dana, kendimiz de satmaya kıyamıyoruz ama mecbur artık hayvanımız doldu iyice” diye konuştu.

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