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Samsun'da cenaze defin krizi kavgaya döndü: Son 15 gündür..

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da cenaze defin krizi kavgaya döndü: Son 15 gündür..

SAMSUN'da vefat eden yaşlı kadının oğulları mezarlıkta cenazeyi almak için birbirleriyle kavga etti.

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Edinilen bilgiye göre, Havva K.(71) dün kalp krizi sonucu Bafra Devlet Hastanesinde vefat etti. Oğlu Mustafa K., vefat eden annesinin cenazesini Samsun’a götürerek bir gün sonra defin işlemlerinin yapılması üzere Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesine bıraktı. Peşlerinden giden Bafra’da oturan oğlu, Samsun’da oturan kardeşinden habersiz annelerinin cenazesini Bafra’da defnedeceklerini söyleyerek gasilhaneden aldı ve Bafra ilçesine getirdi.

Annesinin cenazesinin kendisinden habersiz alınıp Bafra’ya getirildiğini öğrenen Mustafa K., annesinin cenazesini tekrar Samsun’a götürmek için Bafra Asri Mezarlıkta bulunan gasilhaneye geldi. Mustafa K., babasının Samsun’da oturduğunu ve annesinin de bu nedenle Samsun’a defnedilmesi için cenazeyi almak istediğini söyledi. Diğer kardeşleri de annelerinin son 15 gündür yanlarında olduğunu söyleyerek Bafra’da defnedilmesini istediklerini söyleyerek cenazeyi kendilerinin alacaklarını söyledi.


Mezarlık görevlileri ve polisler ikna etti
Bunun üzerine kardeşler arasında nereye defnedileceği konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mezarlık yetkilileri polise arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kavgaya müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Mezarlık görevlileri ve polis ekiplerinin ikna cabası sonucunda cenaze defnedilmek üzere Samsun’a gönderildi

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