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İBB'nin 45 yeni elektrikli araç ihalesi katılımcı olmadığı için ertelendi

İBB'nin 45 yeni elektrikli araç ihalesi katılımcı olmadığı için ertelendi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da kullanılmak üzere açtığı 14'er kişilik 45 yeni elektrikli araç ihalesi, katılımcı olmadığı için ertelendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Adalar’da faytonları kaldırmasının ardından, ulaşım elektrikli araçlarla sağlanıyor.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT), Adalar'da ulaşım talebini karşılamak amacıyla bugün gerçekleştireceği 14'er kişilik 45 yeni elektrikli araç alımı ihalesi katılımcı olmadığı için iptal edildi.

İhalenin, şartnameleri gözden geçirilerek ileri bir tarihte tekrarlanması bekleniyor.  İETT’nin Mayıs ayında yaptığı 4'er kişilik 60 elektrikli araç ihalesini 9 milyon 664 bin 500 TL teklif veren yerli bir firma kazanmıştı.  

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