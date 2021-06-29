BIST 1.356
DOLAR 8,72
EURO 10,39
ALTIN 496,67
HABER /  GÜNCEL

Sedat Peker bağlantılı 10 kişiye gözaltı! 4 yıl önceki Cahit Çetin cinayetiyle bağlantılı

İSTANBUL'un Çekmeköy ilçesinde Cahit Çetin'in öldürülmesi sonrası yapılan yeni operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Abone ol

İstanbul'da 2017'de işlenen bir cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen 13 şüpheliden 10'u, 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Peker ile bağlantılı olan ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu belirlenen zanlılardan aralarında avukat Ayhan S.'nin de bulunduğu 10'unu yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Emniyet: Sedat Peker'le bağlantılı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, şüphelilerin suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin lira 12 çek ele geçirildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi
Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mersin'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı var
Mersin'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı var
'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün
'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün
İBB'nin 45 yeni elektrikli araç ihalesi katılımcı olmadığı için ertelendi
İBB'nin 45 yeni elektrikli araç ihalesi katılımcı olmadığı için ertelendi
İsrail yine Doğu Kudüs'te o mahallede saldırdı: 6 yaralı
İsrail yine Doğu Kudüs'te o mahallede saldırdı: 6 yaralı
Marketlerde 27 ürün için açıkta satış yasağı başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Marketlerde 27 ürün için açıkta satış yasağı başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
9 yıl önce çalınmıştı! Operasyonda bulundu kara borsadan satacaktı
9 yıl önce çalınmıştı! Operasyonda bulundu kara borsadan satacaktı
Bu da sözde vicdanlı katil! Annesini öldürdüğü genci bağladı aç kalmasın diye pide getirmiş
Bu da sözde vicdanlı katil! Annesini öldürdüğü genci bağladı aç kalmasın diye pide getirmiş
Ali Demirel evli mi eşi ve çocukları kimdir? Ali Demirel hayatı ve ailesi
Ali Demirel evli mi eşi ve çocukları kimdir? Ali Demirel hayatı ve ailesi
Yorumlar