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Mersin'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı var

Mersin'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı var

MERSİN'den kaza haberi geldi. Aydıncık ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Şırnak'ın Cizre ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine giden 33 EC 647 plakalı yolcu otobüsü, Yenikaş Mahallesi D-400 kara yolunda, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 34 GK 1482 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı yolcu ayakta tedavi edildi.

İki sürücü ile 5 yolcu ise ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya-Mersin kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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