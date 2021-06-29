Küçükçekmece'de eski eşine dehşeti yaşatan koca tutuklandı

KÜÇÜKÇEKMECE’de, eski eşi Ehlinaz Orak'ı (33) sokak ortasında defalarca bıçaklayan Kerem İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Abone ol

Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi 2. Şen Sokak’ta dün sabah 07.30 sıralarında Kerem İ., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ehlinaz Orak’ı sokak ortasında defalarca bıçakladı.

İddiaya göre kadının ölmesi için başında bekleyen Kerem İ., çevredekilerin müdahalesinin ardından olay yerinden uzaklaştı. Ağır şekilde yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kerem İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Kerem İ.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kerem İ., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.