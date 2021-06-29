BIST 1.357
DOLAR 8,72
EURO 10,38
ALTIN 496,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Küçükçekmece'de eski eşine dehşeti yaşatan koca tutuklandı

Küçükçekmece'de eski eşine dehşeti yaşatan koca tutuklandı

 KÜÇÜKÇEKMECE’de, eski eşi Ehlinaz Orak'ı (33) sokak ortasında defalarca bıçaklayan Kerem İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Abone ol

 Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi 2. Şen Sokak’ta dün sabah 07.30 sıralarında Kerem İ., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ehlinaz Orak’ı sokak ortasında defalarca bıçakladı.

İddiaya göre kadının ölmesi için başında bekleyen Kerem İ., çevredekilerin müdahalesinin ardından olay yerinden uzaklaştı. Ağır şekilde yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kerem İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Kerem İ.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kerem İ., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu "it" tartışmasındaki valiye tazminat ödeyecek
Ekrem İmamoğlu "it" tartışmasındaki valiye tazminat ödeyecek
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
MEB sonuç 2021 LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır nereden bakılır?
MEB sonuç 2021 LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır nereden bakılır?
Sedat Peker bağlantılı 10 kişiye gözaltı! 4 yıl önceki Cahit Çetin cinayetiyle bağlantılı
Sedat Peker bağlantılı 10 kişiye gözaltı! 4 yıl önceki Cahit Çetin cinayetiyle bağlantılı
Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi
Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 180 bin lira maaş alıyor iddiası!
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 180 bin lira maaş alıyor iddiası!
'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün
'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün
İBB'nin 45 yeni elektrikli araç ihalesi katılımcı olmadığı için ertelendi
İBB'nin 45 yeni elektrikli araç ihalesi katılımcı olmadığı için ertelendi
Cihan Ekşioğlu kimdir aslen nereli kiminle evli eşi kimdir?
Cihan Ekşioğlu kimdir aslen nereli kiminle evli eşi kimdir?
İsrail yine Doğu Kudüs'te o mahallede saldırdı: 6 yaralı
İsrail yine Doğu Kudüs'te o mahallede saldırdı: 6 yaralı
Yorumlar