BIST 1.357
DOLAR 8,72
EURO 10,38
ALTIN 496,56
HABER /  GÜNCEL

Diyanet'ten seyahatlere namaz ayarı açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet'ten seyahatlere namaz ayarı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın seyahat acentelerinden otobüs molalarını namaz vaktine göre ayarlanmasını istediği haberlerine açıklama geldi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, şehirler arası otobüslerde molaların namaz vakitlerine göre ayarlanması talebine ilişkin, "Başkanlık olarak ilgili bakanlıklara şehirler arası seyahatlerde molaların saat planlamasını göz önünde bulundurmaları ricasında bulunduk." dedi.

Albayrak, AA muhabirine, farz ibadetlerden biri olan namazın Müslümanların 24 saatini şekillendirdiğini söyledi.

Bazı vatandaşların şehirler arası otobüs seyahatlerinde vakit namazlarını rahat namaz kılamadığı yönünde şikayette bulunduğunu aktaran Albayrak şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız farklı platformlarda şehirler arası seyahatlerde namaz kılma taleplerini yazılı ve sözlü olarak dile getiriyorlar. Belli otobüs firmaları, mola zamanlarını namaza göre ayarladıkları için bu çok sorun olmuyor. Tabii bunu Türkiye genelinde uygulama durumları yok. Başkanlık olarak ilgili bakanlıklara şehirler arası seyahatlerde molaların saat planlamasını göz önünde bulundurmaları ricasında bulunduk."

Bünyamin Albayrak, "Öncelikle yazmış olduğumuz yazı bir tavsiye niteliğindedir. Hiçbir bakanlığımıza, kuruluşumuza bir talimat verme yetkimiz yok." diye konuştu.

Seyahatlerdeki molaların namaz vakitlerine göre düzenlenmesi yönünde yoğun talep aldıklarını vurgulayan Albayrak, "Diyelim ki bir mola verilecek. Sabah namazı vaktinin çıktığı ana denk gelmesindense daha uygun zamanda mola verilebilir. Firmaların anlaşmalı oldukları birtakım tesisler var. Molaları oralara denk getirmek istiyorlar, bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ancak önceden kısa bir namaz vakti kadar mola verilebilir. Bu bir ibadettir, bir insan hakkıdır." şeklinde konuştu.

Bu konuyu gündeme getirdiklerinden dolayı vatandaşlardan çok sayıda olumlu tepki aldıklarına işaret eden Albayrak, "Bundan sonra nasip olursa bakanlıklarımızı veya ilgili genel müdürlüklerimizi ziyaret edeceğiz. Konuyu sivil bir platformda, tamamıyla bir anlayış içerisinde arz edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da korkutan görüntü! Tehlike saçıyor: Biz alıştık ölümlere
İstanbul'da korkutan görüntü! Tehlike saçıyor: Biz alıştık ölümlere
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Küçükçekmece'de eski eşine dehşeti yaşatan koca tutuklandı
Küçükçekmece'de eski eşine dehşeti yaşatan koca tutuklandı
MEB sonuç 2021 LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır nereden bakılır?
MEB sonuç 2021 LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanır nereden bakılır?
Esenboğa Havalimanı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Esenboğa Havalimanı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi
Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi
Mersin'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı var
Mersin'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı var
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 180 bin lira maaş alıyor iddiası!
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 180 bin lira maaş alıyor iddiası!
'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün
'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün
İBB'nin 45 yeni elektrikli araç ihalesi katılımcı olmadığı için ertelendi
İBB'nin 45 yeni elektrikli araç ihalesi katılımcı olmadığı için ertelendi
Yorumlar