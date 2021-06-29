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Azerbaycan ile Türkiye arasında "Atatürk" tatbikatı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Azerbaycan ile Türkiye arasında "Atatürk" tatbikatı

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, Bakü'de "Mustafa Kemal Atatürk-2021" ortak askeri tatbikatı başladı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatın temel amacı, iki ülke ordularının savaş operasyonları sırasında karşılıklı faaliyetinin geliştirilmesi, komutanların askeri karar verme ve birliklerin yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu ifade edildi. 30 Haziran'a kadar sürecek tatbikatta; 600 personel, 40 tank ve diğer zırhlı araç, 20 top ve havan, 7 savaş ve nakliye helikopteri, 3 insansız hava aracı, 50 araç yer alıyor.

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