Akrep Nalan öldü mü haberi geldi Akrep Nalan ölüm nedeni nedir?

Karlar Düşer şarkısı ile tanınan ve seilen şarkıcı Akrep Nalan 67 yaşında hayatına kaybetti. 67 yaşında olan Akrep Nalan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Gerçek adı Nalan Duman olan Akrep Nalan'ın hayatı ölümünün ardından merak konusu oldu. Peki Akrep Nalan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli eşi ve çocukları var mı?

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Kamuoyunda Akrep Nalan olarak tanınan Nalan Duman 67 yaşında kanser tedavisi görürken vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Nalan Duman'ın cenazesi Turgutlu kabristanlığında toprağa verildi. Ölümünün ardından Akrep Nalan'ın hayatı merak konusu oldu. Akrep Nalan kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Akrep Nalan evli mi eşi var mı?

"Akrep Nalan" lakaplı Nalan Duman, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hayatını kaybetti. 12 Eylül askeri darbesi öncesi bir dizi silahlı eylemde yer alan ve "Akrep Nalan" olarak bilinen Duman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

12 Eylül öncesi sol görüşlü “Kasabalılar” grubunda yol alan ve 8 Nisan 1979’da Manisa Turgutlu polis karakolunu basan Nalan Duman, o dönemde "Akrep Nalan" lakabını almıştı.

Turgutlu Yankı'nın haberine göre; bir dizi eylem gerçekleştirdikten sonra 1980 askeri darbesi ile dağılan grubun üyesi Nalan Duman, bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düştü. Duman, Turgutlu'da toprağa verildi.

Nalan Duman'ın sanatçı "Akrep Nalan" (Füsun Nalan Açın) ile lakap benzerliği dışında bir alakası bulunmuyor.

Akrep lakabından esinlenmesi: 90'lı yılların ünlü sanatçısı Füsun Nalan Açın'ın lakabı da "Akrep Nalan" ve bu isim aslında Nalan Duman'dan geliyor. Sanatçı Açın, bir röportajında "Akrep Nalan" lakabını nasıl aldığını şu sözlerle anlatmıştı: "1978 yılında hayatımda ilk defa at yarışı oynadım ve 6'lıyı tutturdum. Atın birinin adı Akrep'ti. O sıralarda gazetelerin manşetlerinde 'Akrep Nalan' lakaplı bir hanım vardı. Sanırım çevremdekiler ondan esinlenerek bana 'Akrep' diye hitap etmeye başladılar. Sonra da bu lakap üzerime yapıştı kaldı.”