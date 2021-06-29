İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İSKİ'den açıklama geldi

MALTEPE, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerinde yarın ve perşembe günü 16 saatlik su kesintisi uygulanacak.

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İstanbul'da bazı ilçelerde yarın ve perşembe günü 16 saat su verilmeyecek.

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Su kesintisinin Sultanbeyli'nin tüm mahallelerinde, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerinde ve Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi'nde uygulanacağı bildirildi.