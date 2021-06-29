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Nevzat Tarhan'dan İstanbul sözleşmesi ve ensest haberlerine açıklama

Nevzat Tarhan'dan İstanbul sözleşmesi ve ensest haberlerine açıklama

İstanbul Sözleşmesi'ni görüşmek amacıyla toplanan Meclis Komisyonu'nda Profesör Nevzat Tarhan'ın söylediği iddia edilen sözler olay oldu. Nevzat Tarhan kendisine atfedilen konuşmanın gerçek olmadığını duyurdu.

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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda Nevzat Tarhan'ın 'ensest' ile ilgili skandal açıklamalar yaptığı öne sürüldü. Birgün gazetesinin yayınladığı haberde "Komisyonda konuşan Tarhan, İstanbul Sözleşmesi’nin “ensest ilişkinin önünü açtığını” iddia ederek sözleşmeyi hedef aldı' denildi. 

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’ndaki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sözlerinin bazı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldığını belirterek,

“Komisyondaki konuşmamda 2012 yılında Almanya’da yaşanan bir olaya ilişkin haberi okuyarak oradaki mahkemenin ensesti temel hak olarak görmesini eleştirdim ve ‘Biz eğer öyle kararlar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun, isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor, ben bunu demek istiyorum’ dedim. Konuşmamın cımbızlanarak ‘Sözleşmeyi enseste bağladı’ gibi mesnetsiz bir manşetle haber yapılmasını kınıyor, söz konusu basın kuruluşlarını tekzip ederek hatanın düzeltilmesi için çağrıda bulunuyorum” diye konuştu. 

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