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Mesut Özil şampiyonluk sözü verdi

Mesut Özil şampiyonluk sözü verdi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, şampiyonluk sözü vererek 'Taraftarımızın yüzü artık gülecek' ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'den yeni sezon için camiaya başarı sözü geldi. Özlenen başarıların bu sezondan itibaren geleceğini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Taraftarımızın yüzü artık gülecek." dedi.

Geçen sezonun devre arasında Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil, tam formunu yakalamışken sakatlık geçirmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Yeterince faydalı olamayan dünyaca ünlü yıldız, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Yaz tatilini ekstra çalışmalar yaparak geçiren Mesut, gelecek sezondan itibaren özlenen başarıların yakalanacağından emin konuşuyor.

10 numaralı formayı sırtına geçirecek olan Mesut Özil, "Başkanımızın takıma katacağı değerlerle birlikte yeni sezonda camianın şampiyonluk beklentisine karşılık vereceğiz." dedi.

"Samandıra farklı bir ruha bürünecek"
Deneyimli yıldız, "Artık Samandıra çok farklı bir ruha bürünecek. Zafere giden yolda herkes elini taşın altına sokacak. El ele verip taraftarımızı sevindiren sonuçlara imza atacağız." ifadesini kullandı.

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