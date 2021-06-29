Sıfır otomobilde yüzde 80'lere varan indirim! ÖTV'siz araçta zaman kısalıyor

Otomobil fiyatlarında büyük pastayı alan Özel Tüketim Vergisi yüzde 90 engelli raporu olan kişiler ya da yakınlarından alınmıyor. SUV araç sahibi olmak isteyen engellilerin son zamlardan etkilenmeden otomobil sahibi olması için zaman kısalıyor.

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Yüzde 90 engelli olanlara yönelik Özel Tüketim Vergisi olmadan otomobil sahibi olmak oldukça kolaylaştı. Hastaneden alınan raporla otomobil bayisine giderek engelliler için sunulan ayrıcalıktan faydalanılıyor. Özel Tüketim Vergisi ödemeden sadece Katma Değer Vergisi ödenerek alınan otomobil 5 yıl boyunca satılmazsa 5 yılın sonunda satılırsa herhangi bir vergi ödenmiyor. Ancak 5 yıl içinde satılırsa aracın ÖTV’sinin ödenmesi gerekiyor.



Engelli kişi otomobil kullanmıyorsa, yaşı küçükse birinci derece yakını otomobili kullanabiliyor. Yani 1 yaşında engelli bir bireye sahip aile otomobili ÖTV ödemeden alabiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi de engelliler için otomobillerde ödenmiyor. Bunun için vergi dairesine giderek otomobilin engelli aracı olduğunu bildirmek gerekiyor.







ÖTV nasıl belirleniyor

Son yapılan düzenlemelerle ÖTV farklı şekillerde belirleniyor. Engellilere 330 bin 800 lira fiyata kadar olan ve 1600 cc motor hacmine sahip otomobiller satılabiliyor. 1600 cm3 silindir hacmine kadar, vergisiz satışı 85.000 TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV, 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, vergisiz satışı 85.000 TL - 130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV, 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, vergisiz satışı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV alınıyor.