BIST 1.359
DOLAR 8,72
EURO 10,37
ALTIN 495,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da sokakta karşılaştı kanlar içerisinde bıraktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Malatya'da sokakta karşılaştı kanlar içerisinde bıraktı

MALATYA'da, Cem Sultan Karakaya (32), tartıştığı husumetlisi Muzaffer G., tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Abone ol

Olay, dün gece Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Cem Sultan Karakaya ile sokakta karşılaştığı husumetlisi Muzaffer G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muzaffer G., yanındaki bıçakla Karakaya'yı kalbinden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Karakaya için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Cem Sultan Karakaya, kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay sonra kaçan Muzaffer G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Plazada lüks hayat tat vermedi bıraktı! Burdur'a döndü bağ evinde huzuru yaşıyor
Foto Galeri Plazada lüks hayat tat vermedi bıraktı! Burdur'a döndü bağ evinde huzuru yaşıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Migros küçükbaş kurbanlık fiyatı koç/koyun kaç para?
Migros küçükbaş kurbanlık fiyatı koç/koyun kaç para?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Aşılamada yeni dönem! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı ilk uygulama Ankara'da
Aşılamada yeni dönem! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı ilk uygulama Ankara'da
Okullar Eylül'de açılabilecek mi? Eğitimciler uyarıyor
Okullar Eylül'de açılabilecek mi? Eğitimciler uyarıyor
Sıfır otomobilde yüzde 80'lere varan indirim! ÖTV'siz araçta zaman kısalıyor
Sıfır otomobilde yüzde 80'lere varan indirim! ÖTV'siz araçta zaman kısalıyor
Coca Cola 'Kızkardeşim Projesi' ile hibe desteği kazananların isim listesi
Coca Cola 'Kızkardeşim Projesi' ile hibe desteği kazananların isim listesi
Migros kurbanlık fiyatları 2021 büyükbaş/küçükbaş hisse fiyatı
Migros kurbanlık fiyatları 2021 büyükbaş/küçükbaş hisse fiyatı
Harvardlı profesör Türkiye'yi uyardı! Acilen üçüncü doz yapılmalı
Harvardlı profesör Türkiye'yi uyardı! Acilen üçüncü doz yapılmalı
Nevzat Tarhan'dan İstanbul sözleşmesi ve ensest haberlerine açıklama
Nevzat Tarhan'dan İstanbul sözleşmesi ve ensest haberlerine açıklama
Delta varyantı Rusya'nın başına bela oldu! Koronavirüs ölümleri rekor kırdı
Delta varyantı Rusya'nın başına bela oldu! Koronavirüs ölümleri rekor kırdı
Yorumlar