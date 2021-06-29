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'Kuveyt çok güzel' deyip kum fırtınasından yakınan adam tutuklandı

'Kuveyt çok güzel' deyip kum fırtınasından yakınan adam tutuklandı

KUVEYT'te son birkaç haftadır ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınasından yakınan Mısırlı bir adamın çektiği videolar tutuklanmasına sebep oldu. Videoların 'saldırgan' olduğu açıklamasını yapan ülke bakanlığı tepkiyle karşılandı.

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Kuveyt'te Tiktok hesabında paylaştığı videoda hava şartları ve kum fırtınasından yakınan Mısırlı bir kişi parmaklıklar arkasına gönderildi.

"Resmen önümü bile göremiyorum..."
Söz konusu videoda adamın son dönemde ülkedeki yaşamı olumsuz etkileyen kum fırtınasından şikayet ettiği ve "Şu anda kum fırtınasına yakalandım. Resmen önümü bile göremiyorum. Çok güzel, Kuveyt, çok güzel" dediği duyuluyor.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı da bu 'saldırgan' videoyu çeken kişinin tutuklandığını ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Tutuklama tepkiyle karşılandı
Bu yaşananın ifade özgürlüğünün ihlali ve göçmen işçilere kötü muamele edildiğinin bir göstergesi olduğunun altını çizen sosyal medya kullanıcıları da tepki olarak hava şartlarından şikayet ettikleri videolar paylaşmaya başladı.

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