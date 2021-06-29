Gençlerden ret sebebi pes dedirtti! Aşıyı en çok reddeden o yaş grubu çıktı

Türkiye'de aşılamayı en çok reddeden yaş grubu gençler çıktı. Gençlerin reddetme gerekçeleri pes dedirtti, hepsi sosyal medya yalanlarına dayanıyor.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'de 25-30 yaş altındaki eğitimsiz gençlerde aşıya karşı tereddüt olduğunu aktardı. Sarıkaya, Sağlık Bakanlığı'ndan 'etkin ve yetkin' bir isme dayanarak verdiği bilgide, "25-30 yaş altındaki eğitimsiz gençlerde aşı tereddüdünün yüzde 50’nin üzerine çıktığını" söyledi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'de 25-30 yaş altındaki eğitimsiz gençlerde aşıya karşı tereddüt olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı’nın etkin ve yetkin ismi ile sohbet ederken verdiği rakamlar 25 yaş altı gençlere dönük algılarımı alaşağı etti. Aktardığına göre, 25-30 yaş altındaki eğitimsiz gençlerde aşı tereddüdü %50’nin üzerine çıkıyor" dedi.

Sarıyaka, Aşıdan en çok 30 yaş altındakiler kaçıyor başlıklı yazısında, "Eğitim düzeyi ve kalitesi arttıkça aşı karşıtlığı da o oranda azalıyor. Ancak yine de gençlerdeki aşı karşıtlığı oranı yüzde 50’ye yakın" dedi.

Sarıkaya, gençlerdeki aşıya tereddütün sebebini de 3 nedenle açıkladı:

1- Sosyal medya üzerinden yapılan olumsuz propagandalara bu yaştaki gençler hemen inanıyor.

2- Yaşları genç olduğu için kendilerine bir şey olmayacağını düşünüyor.

3- Kısır kalacaklarına yönelik bir düşünce hakim olmuş, aşının cinselliği tüketeceği görüşü çok yaygın.

Sarıkaya, Bilim Kurulu Üyesi, Halk Sağılığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın'ın “Sadece bizde değil ABD’de de 30 yaş altında aşı karşıtlığı yüksek” dediğini aktararak şöyle devam etti:

"Komplo haberlere karşı daha duyarlı bir kesimle karşı karşıya olduklarını belirtti.

İlginç bir tespitte bulundu:

'Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan bir araştırma var, yakında sonuçlarını alırız. Aşı tereddüdü 50 yaş üstünde çok az. 60 yaş üzerinde ise daha da düşük. Nedeni bu kesimlerin aşının önemini bilmeleri. Çünkü hepsi kendi başına aşı oldu. Sonraki nesil ise aileleriyle birlikte gidip küçük yaşta aşı yaptırdı.'

Prof. Dr. Akın, 2022 itibarıyla aşıların ruhsat alma sürecinin başlayacağını ve grip aşısı gibi insanların kendi başına gidip eczanelerden almak zorunda kalacağını da anımsattı.

Beta, Gama, Delta, Lambda gibi sıralı gelen mutant virüslere karşı bundan sonra da aşıya ihtiyaç duyulacağına vurgu yaptı.

Son dönem görülen virüsler de dikkate alındığında hastalıktan ve ölümden kurtulmanın tek çıkar yolunun aşı olduğunu bir daha anımsattı."