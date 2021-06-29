Kemal Kılıçdaroğlu: Buna imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin "Kanal İstanbul yapılırsa dış güçler bu parayı söke söke alırlarmış. Alacağım, söke söke alacağım. Buna imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine yolsuzluk, rüşvet ve kara para iddiasıyla çok ağır eleştiriler yöneltti.

Kılıçdaroğlu ayrıca yargının iddialara karşı harekete geçmediğini savunarak, Türkiye'nin yer altından yönetildiğini iddia etti.

T24'ün bile özür dileyip kaldırdığı Katarlıların sınavsız tıp fakültelerinde okuyacağı haberine karşın Kılıçdaroğlu, iddiasını sürdürdü, üniversitelerin sınavsız olması önerisinde bulunan Bahçeli'ye Katar göndermesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidar olmaları halinde projedeki şirketlere para ödemeyeceklerini söyleyen muhalefete, “Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar” ifadelerine de yanıt verdi.

Türkiye, şu anda Avrupa’nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geliyor

"Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük kara para aklayıcısı ülkelerinden biridir. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görmemiştik. Uyuşturucu parası, kumar parası, organ ticareti, insan ticareti, kadın ticareti ne kadar rezil iş varsa hepsini kabul ettiler. Parayı getirin dediler. Haramla besleniyorlar. Helali kabul edemiyorlar. Ekonomiyi aşama aşama kayıt dışına çıkardılar. Hukuku da kayıt dışına çıkardılar. Peki bu paralar nereye gidiyor? Kim alıyor bu paraları? Neden Saray ve beslemeleri sessiz kalıyor bu konuda? Beslendikleri için. Bugün, Türkiye'de rüşvetsiz iş yapmak mümkün değil. Devlette muhatap olduğun andan itibaren rüşvetsiz iş yapmanın mümkün olmadığını görüyoruz. "

10 bin dolar alan siyasetçi

"Süleyman Soylu devletin televizyonuna çıkıp "her ay bir siyasetçiye 10 bin dolar ödeniyor" dedi. Erdoğan ne dedi? Tık çıkmadı tık! Rüşveti savunana oy vermeye devam edecek miyiz? Rüşvetin bu boyutu, ekonomideki kayıtdışılığın bu boyutu hiç çıkmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bütün yolsuzlukların ilkini yaşıyoruz. Daha neler çıkacak bilmiyoruz. Erdoğan Şahsım Hükümeti ülkeyi felakete sürükleyecektir. Yolsuzluk, rüşvet her şey var. Bu kadar ağır konuşuyorum. Acaba mahkemeye verirler mi diye, yok vermiyorlar. Belki namuslu bir hakim buluruz da bunları ispat ederiz. Tık yok. "

"Allah bilir bu kokaini el altından piyasaya verdiler"

"Öyle bir rezaletle karşı karşıyayız ki hukuk kalmadı. Mersin Limanı'na kokain gelir yakalanır, dava açan yok. Yine Brezilya'dan Dilovası'na kokain gelir yakalanır, dava açan yok. Allah bilir bu kokaini el altından piyasaya verdiler. Efendim Avrupa bizi kıskanıyor! "

"Hükümet yer altı dünyası tarafından yürütülüyor ve korunuyor"

"Şu soru önemli; hükümetin ekonomide ve hukukta kayıt dışına çıkması ne anlama gelir? Yönetimin mafyaya teslim olması anlamına gelir. Yer altı dünyasının devlet yönetimine egemen olması anlamına gelir. Siyasi otorite yer altı dünyasının verdiği talimatın gereğini yapar. Koskoca TC hükümeti yer altı dünyası tarafında yürütülmekte ve korunmaktadır. "

"Söke söke alırlar" tartışması

"Kanal İstanbul yapılırsa, dış güçler bu parayı söke söke alırlarmış. Temsilciye bak. Erdoğan, dış güçlerin temsilcisi. Alacağım alacağım söke söke alacağım. Bir; müteahhitlere sesleniyorum bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Lami cimi yok bu işlin. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bürokratlara sesleniyorum, bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece bunları yapmayacağız. Bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. O tank palet fabrikasını söke söke Katarlılardan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Vatan toprağını terk ettiler, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Söke söke o türbeyi alacağım. "

Kılıçdaroğlu Katar yalanını sürdürdü

"Siyasi muhataplarımıza çağrımdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım" demiş. Güzel ama benim Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavı kaldırıldı. Kötü haber bizim çocuklarımız için değil."