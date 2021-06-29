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Muğla'da kazada ölen babasının başında gözyaşı döktü

Muğla'da kazada ölen babasının başında gözyaşı döktü

MUĞLA'da otomobille çarpışan motosikletin 60'lı yaşlardaki sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlunun uzun süre babasının başında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

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Kaza, İslamhaneleri Mahallesi Bodrum - Turgutreis karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İslamhaneleri Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonundan 48 BH 357 plakalı motosikletine yakıt alan Yusuf Acar, refüjdeki boşluktan yolun karşı şeridine geçmeye çalıştı. O esnada Turgutreis’ten Bodrum istikametine süratli bir şekilde seyrettiği iddia edilen BMW marka 34 VH 8441 plakalı otomobil, motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletinden düşerek yol kenarına sürüklenen Acar, kaldırıma çarptı. Ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı haber alan Acar’ın yakınları da olay yerine geldi.

Oğlu İsmail Acar’ın, uzun süre babasının başında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yusuf Acar’ın cansız bedeni ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dereköy Mahallesi’nde yaşamını sürdüren ve güneş enerjisi işleri yapan firmada gece bekçiliği yapan 60’lı yaşlardaki Yusuf Acar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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