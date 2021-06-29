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Koronavirüs maskeleri araştırmasında sonuç çıktı! Bu maske yüzde 100 koruyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Koronavirüs maskeleri araştırmasında sonuç çıktı! Bu maske yüzde 100 koruyor

Cambridge Üniversitesi'nin yaptırdığı araştırmada koronavirüsten yüzde 100 koruyan maske açıklandı.

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İngiltere’de Cambridge Üniversitesi ’den bilim insanları, yüz maskeleri üzerine yaptıkları araştırma sonuçları kapsamında, filtreli yüz maskesi olarak adlandırılan FFP3 tipi maskelerin Kovid-19’a karşı yüzde 100’e kadar koruma sağladığını açıkladı.

Bilim insanları, İngiliz Sağlık Servisi’ne (NHS) bu maskenin tüm ülkede acil kullanıma almasını ve Kovid-19 kılavuz kitapçıklarının acil güncellenmesini tavsiye etti.   

Cambridge Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakıf bilim insanları, Cambridge kentindeki Addenbrooke’s Hastanesi sağlık çalışanlarının Kovid-19 tedavisi sırasında kullandıkları yüz maskelerinin (FRSMs), Aralık 2020 itibariyle FFP3 tipi filtreli maskeyle değiştirildiğini belirtti.

Düzenli aralıklarla yapılan test sonuçlarına göre, FFP3 tipi maskelerin neredeyse yüzde 100’e kadar koruma sağladığını açıklandı. Yapılan araştırma bulgularına göre, maskenin Kovid-19 hastalarını tedavi ederken sağlık çalışanları için büyük bir fark yarattığı ifade edildi ve FFP3 maskelerin tüm ülkede kullanılmasını tavsiye edildi.

Bulaş sıfıra indi

Kovid-19 hastalarını tedavi eden sağlık çalışanlarının diğer hastaları tedavi eden sağlık çalışanlarına göre 47 kat fazla Kovid-19’a yakalanma riski olduğu belirtilirken, FFP3 maskelerin bu riski neredeyse sıfıra indirdiği ifade edildi. Cambridge Üniversitesi MRC Biyoistatistik Birimi'nden Dr Chris Illingworth "Yüz maskeleri yükseltilmeden önce, Kovid-19 koğuşlarındaki sağlık çalışanları arasındaki enfeksiyonların çoğu, muhtemelen Kovid-19’lu hastalara doğrudan maruz kalmaktan kaynaklanıyordu. FFP3 maskeleri kullanılmaya başlanınca, Kovid-19 koğuşlarında maruz kalmayla alakalı vakaların sayısı önemli ölçüde düştü, daha doğrusu modelimiz FFP3 maskelerinin koğuş tabanlı bulaşı sıfıra indirmiş olabileceğini öne sürüyor” dedi.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Cambridge Üniversitesi İş Sağlığı Servisi'nden Dr. Mark Ferris "Sağlık çalışanlarının, özellikle COVID-19 koğuşlarında çalışanların, koronavirüse maruz kalma olasılığı çok daha yüksektir, bu yüzden bu yüzden onları güvende tutmanın en iyi yollarını anlamamız önemlidir. Birleşik Krallık'taki SARS-CoV-2 pandemisinin ikinci dalgası sırasında toplanan verilere dayanarak, COVID-19 hastalarıyla ilgilenen personelin günlük olarak karşılaştığı risklere bakmak için bir matematiksel model geliştirdik. Bu bize, daha iyi PPE (kişisel koruyucu ekipman) kullanmanın sağlık çalışanlarının riskini azaltmada sahip olabileceği büyük etkiyi gösterdi.

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