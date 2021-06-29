Çocuklar istismarı çizdi Adli Tıp doğruladı! Elmalı Davası'nda mahkeme bildiğini okudu

ANTALYA'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradığı 'Elmalı Davası'nda karar çıktı. İğrenç olayı resim çizerek ve mektupla anlatan çocukları Adli Tıp doğrulamasına rağmen mahkeme heyeti, aralarında öz anne ve üvey babanın da olduğu sanıkları serbest bıraktı. Verilen karar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Antalya’nın Finike ilçesinde, iki çocuğun cinsel istismara uğradığı soruşturmaya ilişkin Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tahliye kararı çıkması tepki topladı.

Geçen yıl Haziran ayında Balıkesir savcılığına giden babaanne G.S., 6 ve 9 yaşındaki çocuklarının cinsel istismara uğradığını iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı belirtilen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

Küçük kız cinsel istismarı anlattı

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

Oklava ve şarj kablolarıyla...

G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi. Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduklarını söyledi.

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

"Çocuklarım dolduruşa geldi"

Merve A. ise, ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Sosyal medya yıkıldı

Mahkemenin kararı sosyal medyada protesto edildi. "#elmalıdavası" Hastag'i açan sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili olarak 650 binden fazla tweet attı. Hastag, Trend Topic (TT) sıralamasında 1. sıraya yerleşti.

Yine sosyal medya kullanıcıları, "ALLAH BELANIZI VERSİN" başlığı altında da on binlerce mesaj paylaştı. Mahkemenin verdiği kararı protesto eden sosyal medya kullanıcıları, adaletsizliğe tepki göstererek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

"Tahliye kararı hukuka hiçbir şekilde uygun değildir"

Öte yandan, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, duruşma sonrası açıklama yaptı. Taş, "Biz bugün çok heyecanlı, umutlu geldik, fakat bugünkü yargılamanın sonunda sözde öz anne ve üvey babaya tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı hukuka hiçbir şekilde uygun değildir. Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor adaletin doğru olması için. Biz bu çocukların arkasından yas mı tutacağız? Bu çocukların sonuna kadar söz veriyoruz davalarının takipçisi olacağız. 'Adalet mülkün temelidir' yazısını hepimiz bugün gerçekleştirmeyi düşünüyorduk fakat olmadı. İnşallah bir sonraki celse umutluyuz ki adil bir karar çıksın" dedi.